В Самаре застройщику снова не разрешили возвести высотки на улице Буянова

Власти Самары не стали менять Правила застройки и землепользования и разрешать строительство высоток в границах исторического поселения. Получившая одобрение на возведение многоэтажек в 2023 году компания «Династия» в мае 2024 года получила от властей отказ. Дома планировалось возвести на улице Буянова на участке площадью 5131 кв. м в Ленинском районе. Поясняя свое решение, власти разъяснили, что право на застройку данной территории получают только те, кто достраивает дома для обманутых дольщиков. А данный участок, по словам чиновников, этим критериям не соответствует.