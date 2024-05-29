Маркировка: Депутат предупредила о возможном изменении цен на лекарства

— Второе. Отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей действия участников рынка при сбоях, в том числе ввиду отсутствия полного покрытия интернетом территории Казахстана, веерного отключения электроэнергии при чрезвычайных ситуациях. Третье. Не доработаны вопросы к модулю «Маркировка» при маркировке лекарственных препаратов иностранного производства, которые составляют почти 85% рынка. Так, например, отсутствует возможность получения кода для лекарств, зарегистрированных по правилам ЕАЭС и ввозимых разовым ввозом для людей с редкими заболеваниями. Дистрибьюторские компании будут вынуждены отказаться от закупа и реализации таких лекарств или станут это делать нелегально. В любом случае под угрозу ставится здоровье населения, которое не будет обеспечено необходимыми лекарствами.