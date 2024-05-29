В Новосибирске могут купить пятивагонный состав метро

Об этом сообщил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков на сессии Горсовета. Он заявил, что первый пятивагонный вагон может быть запущен в этом году, поскольку в настоящее время идет работа по проработке вопроса о закупке новых вагонов для метро.