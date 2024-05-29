В каких банках можно открыть счет для получения социальных выплат, рассказали в Минтруда.

Кроме того, отметила она, в банке необходимо написать заявление о перечислении социальных выплат на счет. «Это заявление, которое будет написано в банке, работники передают непосредственно в органы социальной защиты. То есть идти и предоставлять это заявление нет необходимости. Все сделают работники банка. Но не исключается возможность для гражданина принести это заявление самостоятельно», — подчеркнула Елена Гоморова.