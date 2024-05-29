Как сообщалось ранее, с 1 июля для получателей пенсий, пособий семьям, воспитывающим детей, пособий по уходу за инвалидом I группы лицом, достигшим 80-летнего возраста, проживающим в Минске, городах областного подчинения и районных центрах, изменяется порядок их выплаты.
«Для получения социальных выплат через банк мы рекомендуем до 10 июня открыть базовый счет в банке. Сегодня это можно сделать в следующих банках: “Беларусбанк”, “Приорбанк”, “Белагропромбанк”, “Сбербанк”, “Белгазпромбанк”, “Белинвестбанк”, “Белвнешэкономбанк” и “Банк Дабрабыт”. Отмечу, что конкретный банк выбирает сам человек», — сказала Елена Гоморова.
В каких банках можно открыть счет для получения социальных выплат, рассказали в Минтруда.
Кроме того, отметила она, в банке необходимо написать заявление о перечислении социальных выплат на счет. «Это заявление, которое будет написано в банке, работники передают непосредственно в органы социальной защиты. То есть идти и предоставлять это заявление нет необходимости. Все сделают работники банка. Но не исключается возможность для гражданина принести это заявление самостоятельно», — подчеркнула Елена Гоморова.