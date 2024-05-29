Власти Ростова-на-Дону решили изъять аварийный дом на улице Портовой

По данным мэрии, дом, о котором идет речь, подлежит сносу. В связи с этим у собственников планируют выкупить 46 жилых помещений (квартиры от 38,4 до 63,1 кв. метров и комнаты от 10,5 до 14,6 кв. метров), а также два нежилых помещения площадью 52,6 и 170,2 кв. метра.