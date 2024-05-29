К строительству «нового Краснодара» планируют приступить в 2024 году

Как сообщалось ранее, в районе поселка Знаменского и Новознаменского жилого района, по сути, появится новый современный город на 270 тыс. человек — с развитой социальной и инженерной инфраструктурой, парками и бульварами, деловыми и административными кварталами. Общая площадь застройки составляет 1,5 тыс. га. «Мы проектируем и будем строить новый Краснодар — и по форме, и по содержанию. Подобных проектов в современной истории края еще не было», — оценил проект глава Кубани Вениамин Кондратьев.