К строительству «нового Краснодара» планируют приступить в 2024 году

Об этом заявил глава регионального департамента архитектуры и градостроительной политики Илья Поздняков на расширенной конференции на тему комплексного развития территорий (КРТ).
«Нашим департаментом, совместно со специалистами в области градостроительства Краснодарского края, привлеченными специалистами из Санкт-Петербурга, нашим Институтом развития градостроительства и городской среды, эта концепция прорабатывалась. Закончили на текущий момент. Надеемся, что в этом году начнется ее реализация», — цитирует господина Позднякова «РБК Краснодар».
Как сообщалось ранее, в районе поселка Знаменского и Новознаменского жилого района, по сути, появится новый современный город на 270 тыс. человек — с развитой социальной и инженерной инфраструктурой, парками и бульварами, деловыми и административными кварталами. Общая площадь застройки составляет 1,5 тыс. га. «Мы проектируем и будем строить новый Краснодар — и по форме, и по содержанию. Подобных проектов в современной истории края еще не было», — оценил проект глава Кубани Вениамин Кондратьев.
По данным Ильи Позднякова, в проекте строительства северо-восточного района Краснодара сформировано трамвайное кольцо. Прорабатывались возможности реализации подземного трамвая, который соединит новый район с железнодорожным вокзалом.
Власти также прорабатывают идею переноса администрации Краснодарского края в новый район.