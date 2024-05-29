Мэрия объяснила омичам, зачем перекрывать перекрёсток Архитекторов — Ватутина

С 1 июня ограничат движение на перекрёстке бульвара Архитекторов и улицы Ватутина. Омичей сильно взволновала эта новость — они не понимают, зачем перекрывать этот участок.
«Вы сейчас делаете всю нагрузку на Крупской! При этом весь участок перекрыт, а ремонтные работы ведутся на маленьком пятачке. Если вы не справляетесь, не хватает ресурсов, для чего перекрывать новый участок?», — задалась вопросом жительница региона.
В городской администрации на жалобу ответили, что ограничения вводятся из-за необходимости переноса тепловых сетей, попадающих в зону будущего расширения дороги. Выполнять переустройство теплотрубопровода на перекрёстках Архитекторов — 70 лет Октября и Архитекторов — Ватутина необходимо последовательно. Первый из перекрёстков специалисты компании АО «ОмскРТС» уже практически отработали.
«Чтобы обеспечить для омичей сквозной проезд через ключевую улицу Левобережья, подрядчик сосредоточил основные строительные работы в районе перекрестка бульвара с улицами 70 лет Октября и Степанца. Открыть рабочее движение для транспорта по двум полосам здесь планируется к 1 июля», — добавили в мэрии.