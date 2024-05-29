Мэрия объяснила омичам, зачем перекрывать перекрёсток Архитекторов — Ватутина

«Вы сейчас делаете всю нагрузку на Крупской! При этом весь участок перекрыт, а ремонтные работы ведутся на маленьком пятачке. Если вы не справляетесь, не хватает ресурсов, для чего перекрывать новый участок?», — задалась вопросом жительница региона.