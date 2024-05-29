Почти миллиард выделят на ремонт М-4 «Дон» в Ростовской области

Средства на содержание трассы М-4 «Дон» в Ростовской области через Минтранс выделит правительство России. Распоряжение об этом, утвержденное 24 мая 2024 года, опубликовано на портале правовой информации.
Всего из резервного фонда направят 995,2 млн рублей, субсидию получит государственная компания «Российские автомобильные дороги» («Автодор»).
В документе указано, что подразумевается "компенсация стоимости строительных ресурсов в целях оплаты по актам выполненных работ на трассе М-4 Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск.
В частности, финансирование должно пойти на комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе участка пути от 777 км до 933 км в Ростовской области.