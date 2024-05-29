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Доллар и юань подорожали, российский рубль упал в цене на торгах 29 мая

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 29 мая. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Источник: Reuters

Доллар подорожал на Br0,0198 — его курс составил Br3,1865 за $1.

Курс юаня вырос на Br0,0303 и составил Br4,3814 за 10 юаней.

Курс российского рубля стал ниже на Br0,0062 и составил Br3,5749 за 100 российских рублей.

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