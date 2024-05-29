В Татарстане признали халяльной программу соципотеки

Отмечается, что необходимость рассмотрения условий программы соципотеки канонам ислама возникла после многочисленных обращений семей республики в адрес Госжилфонда. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий семьи отказывались от программы по религиозным убеждениям, так как в исламе запрещена любая сделка, в которой присутствует ссудный процент. Для решения данного вопроса фонд обратился в ДУМ РТ.
Специалисты муфтията Татарстана изучили представленный пакет документов и признали соципотеку дозволенной для мусульман согласно канонам исламского права.
На сегодняшний день в ДУМ РТ разработаны и утверждены 14 исламских финансовых продуктов для 11 финансовых организаций, в том числе для физических и юридических лиц: коммерческая ипотека, банковская карта, рассрочка, инвестиции, лизинг, факторинг и другие.