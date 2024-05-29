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В Татарстане признали халяльной программу соципотеки

Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана одобрило Государственному жилищному фонду при главе республики программу социальной ипотеки как соответствующую нормам шариата. В среду муфтий Татарстана Камиль Самигуллин вручил исполнительному директору Госжилфонда Марату Зарипову соответствующий сертификат, сообщается на сайте ДУМ РТ.

Отмечается, что необходимость рассмотрения условий программы соципотеки канонам ислама возникла после многочисленных обращений семей республики в адрес Госжилфонда. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий семьи отказывались от программы по религиозным убеждениям, так как в исламе запрещена любая сделка, в которой присутствует ссудный процент. Для решения данного вопроса фонд обратился в ДУМ РТ.

Специалисты муфтията Татарстана изучили представленный пакет документов и признали соципотеку дозволенной для мусульман согласно канонам исламского права.

На сегодняшний день в ДУМ РТ разработаны и утверждены 14 исламских финансовых продуктов для 11 финансовых организаций, в том числе для физических и юридических лиц: коммерческая ипотека, банковская карта, рассрочка, инвестиции, лизинг, факторинг и другие.

ипотека
религии