Курс доллара вырос на торгах 29 мая

Средневзвешенный курс китайского юаня подрос и составил 60,96 тенге (+0,02).
Нацбанк установил курс евро в 480,27 тенге, рубля — 4,99 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 442,7−444,3 тенге, евро — по 479,5−483,5 тенге, российские рубли — по 4,91−4,99 тенге.
Между тем мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 29 мая.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на август на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,7%, до 84,53 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,78%, до 80,45 доллара за баррель.