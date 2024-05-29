Вадим Кстенин: «В Воронеже приступили к ремонту проезда в ЖК “Задонье”»

Дорожные работы стартовали в крупном жилом комплексе Коминтерновского района «Задонье». Об этом проинформировал горожан мэр Воронежа Вадим Кстенин 29 мая в своем телеграм-канале.
Отремонтировать участок просили ранее местные жители. Кстенин пояснил, что был проработан вопрос передачи участка в собственность муниципалитета.
— Это позволило направить средства на решение вопроса. При помощи областного правительства смогли завершить все процедуры в короткий срок. Благодарю коллег и за финансовую поддержку города, — сказал мэр.
Также он дал поручение дорожникам ускорить. Накануне в «Задонье» направили фрезу и начали снимать старое покрытие. После устройства выравнивающего слоя специалисты уложат новое. Работы планируют сделать в сжатые сроки.
Фото из архива КП.
В течение нескольких лет в Воронеже значительно изменили дорожную обстановку. За шесть лет отремонтировали свыше 346 километров улиц, реконструировали путепроводы, дали старт программе обновления проездов в частном секторе. Сейчас в активной фазе ведется цикл сплошной замены асфальта на пяти магистралях. Среди них — улицы Краснознаменная, Матросова, Солнечная и 20-летия Октября. Затем приступят к работам на дорогах в частном секторе.
Ремонт на основных магистралях Воронежа необходимо было возобновить. Как ранее сообщали власти, на них истекли гарантийные обязательства подрядчиков.
Кроме того, продолжается реализация крупных проектов. Так, начинаются работы на Остужевской развязке и в ближайшее время стартуют и два этапа строительства дублера Московского проспекта.
— Уверен, при поддержке губернатора Александра Гусева объемы вложений и набранные темпы обновления покрытий в Воронеже будут сохраняться и в дальнейшем, подытожил Вадим Кстенин.