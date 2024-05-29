Вадим Кстенин: «В Воронеже приступили к ремонту проезда в ЖК “Задонье”»

В течение нескольких лет в Воронеже значительно изменили дорожную обстановку. За шесть лет отремонтировали свыше 346 километров улиц, реконструировали путепроводы, дали старт программе обновления проездов в частном секторе. Сейчас в активной фазе ведется цикл сплошной замены асфальта на пяти магистралях. Среди них — улицы Краснознаменная, Матросова, Солнечная и 20-летия Октября. Затем приступят к работам на дорогах в частном секторе.