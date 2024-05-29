В Омской области производители разбавляли молочные продукты

Сообщается, что предприятия в Омской области изготовили молочные продукты из нелогичного объёма сырья. Так, в Кормиловском районе из 32,17 тонн сырого молока изготовили 35,61 тонн молочной продукции. Омская компания «Мир молока» умудрилась произвести из 9,3 тонн сырого молока 10,7 тонн пастеризованного молока.