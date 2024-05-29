Названа страна СНГ с наибольшим ростом пенсий

С 2019 по 2023 год средний размер пенсии в Казахстане увеличился на 58,48%, в Азербайджане — на 72,6%, в Армении — на 50,36%, в Беларуси — на 32,97%, в России — на 25,86%, в Узбекистане — на 33,98%, в Таджикистане — на 28,83%.