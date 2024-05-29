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Названа страна СНГ с наибольшим ростом пенсий

Минимум на 25% вырос средний размер пенсионных выплат в странах Содружества Независимых Государств за последние несколько лет, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

При этом наибольший рост пенсий в бывших странах СССР наблюдается в Молдове. Как пишет NEWS.ru со ссылкой на информацию Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВПК), за последние пять лет прирост там составил 87,15%%.

С 2019 по 2023 год средний размер пенсии в Казахстане увеличился на 58,48%, в Азербайджане — на 72,6%, в Армении — на 50,36%, в Беларуси — на 32,97%, в России — на 25,86%, в Узбекистане — на 33,98%, в Таджикистане — на 28,83%.

В ВПК отмечают, что ситуация с заработными платами в странах СНГ напрямую влияет на пенсии.

В Минтруда Казахстана ранее сообщали, что по состоянию на 1 мая 2024 года средний размер совокупной пенсии составил 132 399 тенге, в том числе размер солидарной пенсии — 89 729 тенге, базовой пенсии — 42 670 тенге.

СНГ
экономика