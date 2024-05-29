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Системная работа: Петербург ожидает открытие 3 новых станций метрополитена в 2024 году

Какие работы сейчас идут под землёй, какие станции откроются в этом году и в ближайшей перспективе.

С 1 февраля 2024 года полномочия по проектированию, строительству и реконструкции объектов инфраструктуры метрополитена перешли в ведение Комитета по строительству. Портал «Строительный Петербург» рассказал, какие работы сейчас идут под землёй, какие станции откроются в этом году и в ближайшей перспективе.

Какие новые станции метро откроют в Петербурге в 2024 году

Станция метро «Горный институт».

Строительство новой станции Лахтинско-Правобережной линии закончится к началу учебного года. Судя по масштабам работ и их темпам, это вполне выполнимая задача. Сейчас на «Горном институте» активно ведутся отделочные работы. Идёт облицовка стен мраморными плитами и монтаж четырех декоративных панно. После установки их затянут пленкой до момента открытия.

Станция метро «Юго-Западная».

Еще одна станция, строительство которой закончится в этом году, «Юго-Западная», тоже находится в высокой степени готовности. Строители возводят шестиэтажное здание на углу Жукова и Казакова. В нижних этажах расположатся вестибюль и технические помещения, а в верхних — один из центров управления метрополитеном.

Станция метро «Путиловская».

В конце этого года запланировано завершение строительства «Путиловской». «Путиловская» станет пересадочной на станцию красной линии «Кировский завод». Вестибюль станции откроется на улице Васи Алексеева между проспектом Стачек и улицей Маршала Говорова. Основной композиционный акцент будет сделан на центральном зале платформы.

Реконструкция станции метро «Чернышевская».

На «Чернышевской» завершены основные строительно-монтажные работы. Теперь метростроители размещают декоративные и архитектурные элементы. Ведется отладка систем и подключение комплекса станции ко всем необходимым коммуникациям. Реконструкция станции метро «Чернышевская» завершится во втором квартале 2024 года.

Новые проходческие щиты ускоряют темпы работ

В феврале 2024 года под контролем Комитета по строительству Санкт-Петербурга произошло знаковое для отрасли метростроения событие. На работы по продолжению Красносельско-Калининской линии в тестовом режиме вышел второй проходческий щит. Это позволит значительно ускорить строительство четырёх новых станций, таких как «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная» («Обводный канал — 2»). Протяжённость участка составит около 7 км.

Но и на этом метростроители останавливаться не планируют. Всего на строительстве линии от «Путиловской» до «Каретной» будут задействованы четыре щита диаметром 5,6 метра.

Более подробная информация на портале «Строительный Петербург».

метро