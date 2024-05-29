Системная работа: Петербург ожидает открытие 3 новых станций метрополитена в 2024 году

Еще одна станция, строительство которой закончится в этом году, «Юго-Западная», тоже находится в высокой степени готовности. Строители возводят шестиэтажное здание на углу Жукова и Казакова. В нижних этажах расположатся вестибюль и технические помещения, а в верхних — один из центров управления метрополитеном.