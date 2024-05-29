Energocom закупит в июне у МГРЭС более 90% необходимой электроэнергии

«Таким образом, по прогнозу на июнь, потребности потребителей правобережья Днестра составляют примерно 334 613 МВт*ч. Около 308 223 МВт*ч будет закупаться у МГРЭС, а около 21 528 МВт*ч будет обеспечиваться за счет электроэнергии, производимой городскими ТЭЦ и производителями энергии из возобновляемых источников».