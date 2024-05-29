Energocom закупит в июне у МГРЭС более 90% необходимой электроэнергии

«Таким образом, по прогнозу на июнь, потребности потребителей правобережья Днестра составляют примерно 334 613 МВт*ч. Около 308 223 МВт*ч будет закупаться у МГРЭС, а около 21 528 МВт*ч будет обеспечиваться за счет электроэнергии, производимой городскими ТЭЦ и производителями энергии из возобновляемых источников».
Остальное количество электроэнергии в объеме около 4862 МВт*ч будет закуплено у OPCOM для покрытия, в частности, потребления в часы пик.
Компания Energocom продлила в октябре 2023 года договор закупки электроэнергии с Молдавской ГРЭС до конца 2024 года по цене $66 МВт*ч.