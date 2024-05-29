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Из Омска с начала июня вырастет количество авиарейсов в Сочи

Количество авиарейсов из Омска в Сочи возрастёт до 24 в неделю с начала июня.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба омского аэропорта.

Доставлять пассажиров в этот популярный российский курортный город будут самолёты семи авиакомпаний — «Северный ветер», «Икар», «НордСтар» и «Смартавиа», «Якутия», «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот».

Таким образом, отправится в Сочи из Омска с начала лета, можно будет в любой день недели.

Ранее мы писали о том, что из Омска без пересадки в Москве можно будет улететь в 18 городов России и ближнего зарубежья. Планируется запуск транзитных рейсов через Екатеринбург.