В Омске могут построить несколько новых больниц

Финансирование строительства двух новых медицинских учреждений пообещали поддержать в федеральном Министерстве здравоохранения. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Олег Смолин на заседании парламентского клуба при губернаторе Омской области.
Так, Минздрав России намерен поддержать строительство нового комплекса медико-хирургического центра. В центре проходят лечение бойцы из зоны СВО. Также в планах оказать помощь с финансированием для возведения нового здания онкологического диспансера.
Кроме того, в федеральном ведомстве рассмотрят вопрос перераспределения денег для нужд Омского госпиталя ветеранов. Рассматривалась возможность включения в программу финансирования Азовской районной больницы, но для здания нет нужной документации. Глава региона Виталий Хоценко поручил региональным чиновникам вопрос с документами проработать оперативно.