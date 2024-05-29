В Омске могут построить несколько новых больниц

Кроме того, в федеральном ведомстве рассмотрят вопрос перераспределения денег для нужд Омского госпиталя ветеранов. Рассматривалась возможность включения в программу финансирования Азовской районной больницы, но для здания нет нужной документации. Глава региона Виталий Хоценко поручил региональным чиновникам вопрос с документами проработать оперативно.