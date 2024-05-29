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В Омске могут построить несколько новых больниц

С финансированием помогут федералы.

Источник: Om1.ru

Финансирование строительства двух новых медицинских учреждений пообещали поддержать в федеральном Министерстве здравоохранения. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Олег Смолин на заседании парламентского клуба при губернаторе Омской области.

Так, Минздрав России намерен поддержать строительство нового комплекса медико-хирургического центра. В центре проходят лечение бойцы из зоны СВО. Также в планах оказать помощь с финансированием для возведения нового здания онкологического диспансера.

Кроме того, в федеральном ведомстве рассмотрят вопрос перераспределения денег для нужд Омского госпиталя ветеранов. Рассматривалась возможность включения в программу финансирования Азовской районной больницы, но для здания нет нужной документации. Глава региона Виталий Хоценко поручил региональным чиновникам вопрос с документами проработать оперативно.

медицина