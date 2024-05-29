Где в России появятся круглогодичные морские курорты

Владимир Путин также дал указание утвердить в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» федеральный проект по производству отечественной продукции для туристической отрасли, обеспечив его финансирование за счет средств, выделенных на реализацию соответствующих программ развития промышленности.