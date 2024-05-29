Где в России появятся круглогодичные морские курорты

Президент Владимир Путин выдал указание правительству утвердить в рамках национального проекта по развитию туризма программу под названием «Пять морей и озеро Байкал». Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.
Так, федеральные круглогодичные курорты будут созданы на побережьях:
- Азовского моря (курорт «Приморск» в Запорожской области);
- Балтийского моря (курорты «Белая дюна» в Калининградской области и «Санкт-Петербург Марина» в г. Санкт-Петербурге);
- Каспийского моря (курорт «Каспийский прибрежный кластер» в Республике Дагестан);
- Черного моря (курорты «Новая Анапа» в Краснодарском крае и «Золотые пески» в Республике Крым);
- Японского моря (курорт «Приморье» в Приморском крае);
- озера Байкал (курорт «Волшебный Байкал» в Республике Бурятия и Иркутской области).
Владимир Путин также дал указание утвердить в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» федеральный проект по производству отечественной продукции для туристической отрасли, обеспечив его финансирование за счет средств, выделенных на реализацию соответствующих программ развития промышленности.
Президент поручил обеспечить направление не менее половины доходов, полученных за счет увеличения таможенных пошлин на импортное вино из недружественных иностранных государств, на дополнительное финансирование мероприятий, предусмотренных национальным проектом «Туризм и гостеприимство».
Срок исполнения поручения — 1 ноября 2024 года, ответственность за выполнение возложена на премьер-министра Михаила Мишустина.
Диана Тачаева