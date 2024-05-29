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Молдова будет хранить около 15% от необходимого ей годового объема природного газа

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Республика Молдова будет хранить около 15% среднегодового потребления природного газа, из которых более 30% будут составлять гарантийные запасы.

Источник: Sputnik.md

Соответствующие решения были утверждены на заседании кабинета министров в среду. Как уточнил министр энергетики Виктор Парликов, мера призвана обеспечить безопасность газоснабжения нашей страны в случае чрезвычайных ситуаций.

Согласно представленным Министерством энергетики данным, Молдова нуждается в хранении более 149 миллионов кубометров природного газа. Около 47 миллионов кубометров из них представляют собой резервные запасы, эквивалентные десятидневному потреблению.

Ранее страховые запасы покрывали восьмидневное внутреннее потребление.

Предприятием, ответственным за заключение необходимых соглашений и договоров с операторами газохранилищ, назначено госпредприятие Energocom. Компания будет вести отдельный учет сделок, заключенных по формированию и содержанию запасов.

Объемы газа будут закупаться до 1 октября каждого календарного года и храниться на складах в странах, входящих в Энергетическое сообщество, или в государствах-членах Евросоюза.

экономика
энергетика