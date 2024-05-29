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В Башкирии зарплаты женщин в 1,5 раз ниже, чем у мужчин

Средние зарплаты женщин в Башкирии оказались в полтора раза ниже мужских.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна разница в зарплатах мужчин и женщин в Башкирии. Как сообщают аналитики службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в среднем жительницы республики в 2023 году получали 42,8 тысяч рублей. Это в 1,5 раза меньше, чем зарплаты, которые платят мужчинам.

— Средний заработок мужчин выше на 33,6%. Зарплата жителей Башкирии составляет 64,5 тысяч рублей в месяц, — говорится в исследовании.

Такая тенденция характерна всем регионам России. Самую большую разницу между ними фиксировали в северных и дальневосточных регионах страны.

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