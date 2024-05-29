В Башкирии зарплаты женщин в 1,5 раз ниже, чем у мужчин

Стала известна разница в зарплатах мужчин и женщин в Башкирии. Как сообщают аналитики службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в среднем жительницы республики в 2023 году получали 42,8 тысяч рублей. Это в 1,5 раза меньше, чем зарплаты, которые платят мужчинам.