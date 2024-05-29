В Крыму появится новый туристический маршрут по античным местам

«Туристический маршрут будет реализован в соответствии с подписанным соглашением главами четырех регионов южной России: Республика Крым, Севастополь, Краснодарский край и Ростовская область».
Он отметил, что проект маршрута уже согласован с Министерством экономического развития РФ, а в июне его обсудят на международной конференции «Сохранение и популяризация античного наследия России» в рамках XXVI фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» в Керчи.
Будущему туристическому маршруту планируют дать название «Золотое кольцо Боспорского царства. Античное наследие России». Он пройдет в том числе через столицу Боспорского царства Пантикапей — ныне город Керчь. Объектами показа станут также многочисленные музеи.
«Это ознакомление и российского общества, и зарубежных туристов с глубинными пластами великой истории формирования нашей древней цивилизации. Мы надеемся завершить эту работу до конца 2024 года и представить новый маршрут в Министерство экономического развития РФ», — заключил Георгий Мурадов.