Семьи погибших участников военной операции смогут получать две пенсии

В законе говорится, что жены нескольких категорий погибших военнослужащих будут получать пенсию по потере кормильца при двух условиях — они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет, которые также имеют право на пенсию. Речь идет о супругах умерших военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также участвовавших в добровольческих формированиях, в том числе погибших в ходе военной операции.