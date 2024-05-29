Эпоха перемен: чем удивит ПМЭФ‑2024

Ранее о намерении принять участие в ПМЭФ заявляла бывшая глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. Петербургского государственного университета Карин Кнайсль, проживающая в Северной столице. К слову, прошлое лето госпожа Кнайсль провела в деревне под Рязанью, где, по ее словам, намного лучше, чем на любом элитном курорте. В этом году, несмотря на планы вновь отдохнуть в российской глубинке, экс-глава МИД Австрии сначала посетит Форум.