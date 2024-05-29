Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эпоха перемен: чем удивит ПМЭФ‑2024

С 5 по 8 июня в Северной столице России будет проходить XXVII Петербургский международный экономический форум. По традиции гости мероприятия соберутся на площадках «Экспофорума», где уже вовсю (и давно) монтируются выставочные павильоны и презентационные стенды. Но часть мероприятий — в основном спортивные и культурные — пройдет и в самом Петербурге. «МК в Питере» спешит поделиться подробностями грядущего Форума.

В 2024 году ПМЭФ пройдет под девизом «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Главным деловым событием Форума станет, конечно же, пленарное заседание, в котором традиционно принимает участие президент России Владимир Путин. Как правило, вместе с ним выступает главный гость Форума. В 2024 году это президент Боливии Луис Арсе. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Я могу сказать, что точно приедет и будет присутствовать на основном мероприятии президент Боливии», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что сейчас прорабатывается участие и других лидеров.

Ранее о намерении принять участие в ПМЭФ заявляла бывшая глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. Петербургского государственного университета Карин Кнайсль, проживающая в Северной столице. К слову, прошлое лето госпожа Кнайсль провела в деревне под Рязанью, где, по ее словам, намного лучше, чем на любом элитном курорте. В этом году, несмотря на планы вновь отдохнуть в российской глубинке, экс-глава МИД Австрии сначала посетит Форум.

Основная деловая программа ПМЭФ‑2024 разделена на четыре тематических блока:

  • «Переход к многополярной модели мировой экономики»;
  • «Российская экономика: цели и задачи нового цикла»;
  • «Технологии, обеспечивающие лидерство»;
  • «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

Как ранее отметил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков Антон Кобяков, в 2023 году кризис доверия между государствами усилился, и в таких условиях особенно важно поддерживать равноправный диалог между деловыми кругами из разных стран мира. Он подчеркнул, что сейчас наступила эпоха тектонических перемен, когда меняется система международных отношений.

Источник: St. Petersburg International Economic Forum

ПЕТЕРБУРГ НАСТРОЕН СЕРЬЕЗНО.

Власти Северной столицы планируют подписать на ПМЭФ‑2024 более 50 соглашений. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

«Готовимся к подписанию 50 соглашений. Может, даже и больше получится — работаем, еще время у нас есть».

заявил глава региона

Известно, что соглашения, которые планирует подписать Петербург, направлены на развитие инновационного производства и транспортной сферы, фармацевтического и автомобильного кластеров города, строительство объектов социальной, общественно-­деловой, культурной и инженерной инфраструктуры.

Как ранее сообщал «МК в Питере», на свой стенд для ПМЭФ‑2024 город потратил почти 104 млн руб­лей. Экспозиция Северной столицы занимает площадь 1697 «квадратов». Одновременно на ней смогут находиться до 500 человек. Наиболее приметной будет экспозиционно-­презентационная зона (так она обозначена в ТЗ для подрядчика) — площадка с огромными экранами, интерактивными панелями, всевозможными макетами и раздаточными материалами.

«Ключевая тема экспозиционно-­деловой зоны Петербурга в этом году — “Технологии, открытые для мира”. Напомню, одно из важнейших поручений президента — строительство Технологической долины в Южной планировочной зоне. И наша общая цель — технологическое лидерство Северной столицы. На площадке ПМЭФ мы создаем плацдарм для будущих успехов города по приоритетным направлениям развития. Соглашения, которые город подпишет на Форуме, станут для нас подспорьем в решении поставленных президентом задач».

заявил Александр Беглов

На интерактивных макетах гостям Форума будет представлено несколько крупных проектов. Среди них «Остров фортов», туристический кластер «Горская», «Технологическая долина и город-­спутник Южный». Промышленники города презентуют участникам ПМЭФ новые разработки в судостроении, аэрокосмической отрасли, фармацевтическом кластере и так далее. Таким образом, на стенде планируют представить гостям образ Петербурга будущего — города инноваций и научных разработок с великим культурным и историческим наследием. Будут представлены решения в области беспилотников, транспортной мобильности, перспективных космических технологий, средств производства и автоматизации, новых энергетических технологий и сбережения здоровья граждан, а также важнейшие инфраструктурные проекты.

Напомним, именно ПМЭФ приносит городу миллиардные инвестиции. В рамках Форума были подписаны документы о реализации таких глобальных проектов, как ЗСД, ШМСД, «ИТМО-Хайпарк», новый международный терминал аэропорта Пулково, трамвайная линии Купчино — Шушары — Славянка и тому подобные.

«Эти и другие проекты так или иначе прошли через Форум, стали частью нашей жизни, частью Петербурга», — подчеркнул губернатор.

Известно, что в этом году помимо огромной экспозиционной зоны на площадке Северной столицы оборудуют несколько отдельных помещений: закрытые комнаты с шумоизоляцией для переговоров, VIP-зону с конференц-­залом, подсобку для кейтеринга, «кабинеты» для пресс-­службы Смольного (с мобильным кондиционером и настенным зеркалом) и протокольной службы, съемочный павильон.

Как рассказали в Смольном, в деловой программе Петербурга 15 мероприятий: 13 региональных и еще два, которые вошли в федеральную повестку ПМЭФ, — панельная дискуссия «Все в парк! Стратегии и практики успеха креа­тивных устойчивых городов» и деловая сессия «Международное продвижение. Разработка новых туристических предложений и продуктов».

Ключевыми темами обсуждений заявлены:

  • искусственный интеллект;
  • развитие портовой инфраструктуры;
  • медицинский туризм;
  • снижение кадрового дефицита в экономике;
  • креативные индустрии.

ЛЕНОБЛАСТЬ ПОДПИШЕТ СОГЛАШЕНИЯ НА ВНУШИТЕЛЬНУЮ СУММУ.

Губернатор Ленинградской области рассказал о подготовке региона к участию в ПМЭФ.

«На Форуме планируем подписать 15 инвестиционных соглашений общим “весом” около 100 млрд руб­лей. Инвестиции придут в производство техники и продуктов питания, химическую промышленность и сектор АПК», — сообщил Александр Дрозденко в своем телеграм-­канале.

Он отметил, что к ПМЭФ‑2024 Ленинградская область подходит как лидер по промышленным инвестициям на Северо-­Западе России. Доля региона в общем объеме финансовых вливаний составляет 55,3%. Александр Дрозденко также опубликовал рейтинг регионов Северо-­Запада по объему инвестиций в промышленное строительство:

  • Ленобласть — 6,2 трлн руб­лей, 188 проектов (доля в общем объеме — 55,3%);
  • Санкт-­Петербург — 1,71 трлн руб­лей, 230 проектов (15,3%);
  • Мурманская область — 862 млрд руб­лей, 31 проект (7,7%);
  • Архангельская область — 768 млрд руб­лей, 68 проектов (6,9%);
  • Калининградская область — 418 млрд руб­лей, 82 проекта (3,7%);
  • Коми — 394 млрд руб­лей, 68 проектов (3,5%);
  • Вологодская область — 343 млрд руб­лей, 57 проектов (3,1%);
  • Ненецкий автономный округ — 240 млрд руб­лей, 50 проектов (2,1%);
  • Карелия — 139 млрд руб­лей, 57 проектов (1,2%);
  • Псковская область — 101 млрд руб­лей, 30 проектов (0,9%);
  • Новгородская область — 27,7 млрд руб­лей, 32 проекта (0,2%).

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ПМЭФ.

Традиционно в дни Форума (а также в течение нескольких суток до него) в Петербурге проходит множество спортивных мероприятий: впору уже организовывать Олимпиаду ПМЭФ. 2024 год не станет исключением.

В этом году в программе Форума дебютирует Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги». Участники соревнования, которое будет проходить с 1 по 8 июня, проедут более 1000 километров по дорогам Ленобласти, Карелии и Петербурга. Титул чемпиона будет отстаивать белорусский велосипедист Сергей Шевченко. Конкуренцию ведущим велосипедистам из Белоруссии и России составят велогонщики из ОАЭ, Узбекистана, Вьетнама, Марокко и Сирии.

«Маршрут пройдет по дорогам Ленинградской области и Республики Карелии вокруг Ладожского озера. Старт объявят на автодроме “Игора Драйв”, а одним из самых эффектных станет этап в Выборге: велосипедисты будут проезжать мимо Выборгского замка с башней Святого Олафа, которая является единственным на территории России средневековым донжоном», — рассказали в Фонде «Росконгресс».

5 июня стартует турнир по хоккею среди участников Форума. На лед по уже сложившейся традиции выйдут команды политиков и бизнесменов, усиленные легендами хоккея и звездами других видов спорта. Конкуренцию им составит команда Медиалиги «Чемпионы».

В рамках Спортивных игр ПМЭФ пройдет и суперфинал турнира «Кубок Победы» по боксу. Он состоится 6 июня. Участники суперфинала определятся 30 мая в Оренбурге.

Сильнейшие боксеры страны будут выступать за восемь команд:

  • «Москва»;
  • «Ленинград» (спортсмены из Петербурга и СЗФО);
  • «Тула» (ЦФО);
  • «Кама» (ПФО);
  • «Сталинград» (ЮФО);
  • «Кавказ» (СКФО);
  • «Урал» (УФО);
  • «Сибирь» (СФО и ДФО).

«История турнира началась в 2022 году на ПМЭФ, а в этом году на Форуме пройдет суперфинал. Этот флагманский турнир стал настоящим символом силы духа и данью памяти подвигу наших предков. А Форум по традиции предоставляет нам возможность встретиться с единомышленниками, обсудить новые подходы, идеи и инструменты развития спортивного сообщества», — сказала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Кстати, на самом Форуме будет представлен стенд Федерации. В работе павильона примут участие настоящие звезды бокса:

  • олимпийский чемпион Александр Поветкин;
  • экс-чемпион среди профессионалов Николай Валуев;
  • бывший чемпион среди профессионалов Денис Лебедев;
  • серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Софья Очигава.

Кстати, на ПМЭФ будут представлены новые, официально признанные Министерством спорта РФ боксерские дисциплины — «удар на силу» и «удар на скорость».

Также в Петербурге пройдут шахматные турниры (в прошлом году гроссмейстерам бросил вызов ИИ), соревнования по паделу (смесь большого тенниса и сквоша) и настольному теннису, дзюдо, баскетболу, сквошу, конкуру, гольфу. В последний день Форума завершится двухдневная бизнес-­регата.

Одно из наиболее масштабных спортивных событий ПМЭФ — забег «Навстречу Играм дружбы» — пройдет 6 июня, в первый день основной программы Форума. На старте атлетов поприветствует президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, а затем двукратный победитель Олимпийских игр по греко-­римской борьбе Роман Власов проведет разминку. После этого спортсменам нужно будет преодолеть дистанцию 5 км. Бежать они будут по историческому центру Санкт-­Петербурга.

ПИЩА ДЛЯ ДУШИ.

Обширной будет и культурная программа Форума.

Так, в восьмой раз специально для ПМЭФ в одной из галерей города представят работы мастеров декоративно-­прикладного искусства: вышивки шелком и золотом, мозаики, сложнейшую резьбу из бивня мамонта, тончайшие вазы и букеты лепного фарфора, скульптуры, живопись художников-­миниатюристов по эмали гильоше, камню, перламутру и папье-маше, драгоценные камни и многое другое.

«Эти работы выставлялись в Гохране, музеях Московского Кремля, Алмазном фонде России, Государственном историческом музее, Эрмитаже, Русском музее, ГМЗ “Павловск” и других музеях страны и мира», — сообщили организаторы выставки.

Свои программы к Форуму подготовили театры, музеи и концертные залы. Например, «Петергоф» предлагает участникам ПМЭФ посетить парки Нижний, «Ораниенбаум» и «Александрия». А Музей Набокова запустит экскурсию по новому маршруту вокруг дома писателя на Большой Морской улице.

6 июня с 19:00 до 22:00 со сцены на Дворцовой площади будут звучать мелодии из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», балета «Лебединое озеро», фортепианных циклов «Времена года» и «Детский альбом», симфоний.

«На сцене голоса мастеров “ленсоветовской” сцены, читающих страницы романа, вступят в диалог с Симфоническим оркестром капеллы», — сообщили организаторы. Доступ на Дворцовую площадь будет свободным.

7 июня с 19:00 до 22:00 в центре Петербурга пройдет главный концерт Форума.

«Ключевым событием культурной программы ПМЭФ “Петербургские сезоны”, конечно же, станет традиционный концерт на Дворцовой площади для жителей и гостей города, а также для участников Форума», — сообщила руководитель дирекции творческих проектов Фонда «Росконгресс» Екатерина Иванова.

Хедлайнером в этом году станет Вячеслав Бутусов, в концерте также примут участие «многие популярные российские артисты».

Как выяснили СМИ, в этом году на ПМЭФ выступят Баста (Василий Вакуленко), Инстасамка (Дарья Зотеева), группы «Нейромонах Феофан», «Любэ» и «Руки Вверх!», Валерий Сюткин, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Игорь Корнелюк, Анна ASTI, дуэт HammAli & Navai, певица IOWA, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Настасья Самбурская и Artik, Seville. Скорее всего, все эти звезды шоубиза станут гостями закрытой вечеринки, которая состоится 5 июня.

Помимо этого, дважды на Форуме выступят певец Дима Билан и группа Uma2rman. В список заявленных на ПМЭФ‑2024 исполнителей также попали кавер-бэнд «Фрукты», группы «ЧиЖ», «Чайф», «Рондо» и джазмен Игорь Бутман.