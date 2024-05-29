Эпоха перемен: чем удивит ПМЭФ‑2024

В 2024 году ПМЭФ пройдет под девизом «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Главным деловым событием Форума станет, конечно же, пленарное заседание, в котором традиционно принимает участие президент России Владимир Путин. Как правило, вместе с ним выступает главный гость Форума. В 2024 году это президент Боливии Луис Арсе. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Я могу сказать, что точно приедет и будет присутствовать на основном мероприятии президент Боливии», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что сейчас прорабатывается участие и других лидеров.
Ранее о намерении принять участие в ПМЭФ заявляла бывшая глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. Петербургского государственного университета Карин Кнайсль, проживающая в Северной столице. К слову, прошлое лето госпожа Кнайсль провела в деревне под Рязанью, где, по ее словам, намного лучше, чем на любом элитном курорте. В этом году, несмотря на планы вновь отдохнуть в российской глубинке, экс-глава МИД Австрии сначала посетит Форум.
Основная деловая программа ПМЭФ‑2024 разделена на четыре тематических блока:
- «Переход к многополярной модели мировой экономики»;
- «Российская экономика: цели и задачи нового цикла»;
- «Технологии, обеспечивающие лидерство»;
- «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».
Как ранее отметил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков Антон Кобяков, в 2023 году кризис доверия между государствами усилился, и в таких условиях особенно важно поддерживать равноправный диалог между деловыми кругами из разных стран мира. Он подчеркнул, что сейчас наступила эпоха тектонических перемен, когда меняется система международных отношений.
ПЕТЕРБУРГ НАСТРОЕН СЕРЬЕЗНО.
Власти Северной столицы планируют подписать на ПМЭФ‑2024 более 50 соглашений. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».
«Готовимся к подписанию 50 соглашений. Может, даже и больше получится — работаем, еще время у нас есть».
Известно, что соглашения, которые планирует подписать Петербург, направлены на развитие инновационного производства и транспортной сферы, фармацевтического и автомобильного кластеров города, строительство объектов социальной, общественно-деловой, культурной и инженерной инфраструктуры.
Как ранее сообщал «МК в Питере», на свой стенд для ПМЭФ‑2024 город потратил почти 104 млн рублей. Экспозиция Северной столицы занимает площадь 1697 «квадратов». Одновременно на ней смогут находиться до 500 человек. Наиболее приметной будет экспозиционно-презентационная зона (так она обозначена в ТЗ для подрядчика) — площадка с огромными экранами, интерактивными панелями, всевозможными макетами и раздаточными материалами.
«Ключевая тема экспозиционно-деловой зоны Петербурга в этом году — “Технологии, открытые для мира”. Напомню, одно из важнейших поручений президента — строительство Технологической долины в Южной планировочной зоне. И наша общая цель — технологическое лидерство Северной столицы. На площадке ПМЭФ мы создаем плацдарм для будущих успехов города по приоритетным направлениям развития. Соглашения, которые город подпишет на Форуме, станут для нас подспорьем в решении поставленных президентом задач».
На интерактивных макетах гостям Форума будет представлено несколько крупных проектов. Среди них «Остров фортов», туристический кластер «Горская», «Технологическая долина и город-спутник Южный». Промышленники города презентуют участникам ПМЭФ новые разработки в судостроении, аэрокосмической отрасли, фармацевтическом кластере и так далее. Таким образом, на стенде планируют представить гостям образ Петербурга будущего — города инноваций и научных разработок с великим культурным и историческим наследием. Будут представлены решения в области беспилотников, транспортной мобильности, перспективных космических технологий, средств производства и автоматизации, новых энергетических технологий и сбережения здоровья граждан, а также важнейшие инфраструктурные проекты.
Напомним, именно ПМЭФ приносит городу миллиардные инвестиции. В рамках Форума были подписаны документы о реализации таких глобальных проектов, как ЗСД, ШМСД, «ИТМО-Хайпарк», новый международный терминал аэропорта Пулково, трамвайная линии Купчино — Шушары — Славянка и тому подобные.
«Эти и другие проекты так или иначе прошли через Форум, стали частью нашей жизни, частью Петербурга», — подчеркнул губернатор.
Известно, что в этом году помимо огромной экспозиционной зоны на площадке Северной столицы оборудуют несколько отдельных помещений: закрытые комнаты с шумоизоляцией для переговоров, VIP-зону с конференц-залом, подсобку для кейтеринга, «кабинеты» для пресс-службы Смольного (с мобильным кондиционером и настенным зеркалом) и протокольной службы, съемочный павильон.
Как рассказали в Смольном, в деловой программе Петербурга 15 мероприятий: 13 региональных и еще два, которые вошли в федеральную повестку ПМЭФ, — панельная дискуссия «Все в парк! Стратегии и практики успеха креативных устойчивых городов» и деловая сессия «Международное продвижение. Разработка новых туристических предложений и продуктов».
Ключевыми темами обсуждений заявлены:
- искусственный интеллект;
- развитие портовой инфраструктуры;
- медицинский туризм;
- снижение кадрового дефицита в экономике;
- креативные индустрии.
ЛЕНОБЛАСТЬ ПОДПИШЕТ СОГЛАШЕНИЯ НА ВНУШИТЕЛЬНУЮ СУММУ.
Губернатор Ленинградской области рассказал о подготовке региона к участию в ПМЭФ.
«На Форуме планируем подписать 15 инвестиционных соглашений общим “весом” около 100 млрд рублей. Инвестиции придут в производство техники и продуктов питания, химическую промышленность и сектор АПК», — сообщил Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
Он отметил, что к ПМЭФ‑2024 Ленинградская область подходит как лидер по промышленным инвестициям на Северо-Западе России. Доля региона в общем объеме финансовых вливаний составляет 55,3%. Александр Дрозденко также опубликовал рейтинг регионов Северо-Запада по объему инвестиций в промышленное строительство:
- Ленобласть — 6,2 трлн рублей, 188 проектов (доля в общем объеме — 55,3%);
- Санкт-Петербург — 1,71 трлн рублей, 230 проектов (15,3%);
- Мурманская область — 862 млрд рублей, 31 проект (7,7%);
- Архангельская область — 768 млрд рублей, 68 проектов (6,9%);
- Калининградская область — 418 млрд рублей, 82 проекта (3,7%);
- Коми — 394 млрд рублей, 68 проектов (3,5%);
- Вологодская область — 343 млрд рублей, 57 проектов (3,1%);
- Ненецкий автономный округ — 240 млрд рублей, 50 проектов (2,1%);
- Карелия — 139 млрд рублей, 57 проектов (1,2%);
- Псковская область — 101 млрд рублей, 30 проектов (0,9%);
- Новгородская область — 27,7 млрд рублей, 32 проекта (0,2%).
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ПМЭФ.
Традиционно в дни Форума (а также в течение нескольких суток до него) в Петербурге проходит множество спортивных мероприятий: впору уже организовывать Олимпиаду ПМЭФ. 2024 год не станет исключением.
В этом году в программе Форума дебютирует Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги». Участники соревнования, которое будет проходить с 1 по 8 июня, проедут более 1000 километров по дорогам Ленобласти, Карелии и Петербурга. Титул чемпиона будет отстаивать белорусский велосипедист Сергей Шевченко. Конкуренцию ведущим велосипедистам из Белоруссии и России составят велогонщики из ОАЭ, Узбекистана, Вьетнама, Марокко и Сирии.
«Маршрут пройдет по дорогам Ленинградской области и Республики Карелии вокруг Ладожского озера. Старт объявят на автодроме “Игора Драйв”, а одним из самых эффектных станет этап в Выборге: велосипедисты будут проезжать мимо Выборгского замка с башней Святого Олафа, которая является единственным на территории России средневековым донжоном», — рассказали в Фонде «Росконгресс».
5 июня стартует турнир по хоккею среди участников Форума. На лед по уже сложившейся традиции выйдут команды политиков и бизнесменов, усиленные легендами хоккея и звездами других видов спорта. Конкуренцию им составит команда Медиалиги «Чемпионы».
В рамках Спортивных игр ПМЭФ пройдет и суперфинал турнира «Кубок Победы» по боксу. Он состоится 6 июня. Участники суперфинала определятся 30 мая в Оренбурге.
Сильнейшие боксеры страны будут выступать за восемь команд:
- «Москва»;
- «Ленинград» (спортсмены из Петербурга и СЗФО);
- «Тула» (ЦФО);
- «Кама» (ПФО);
- «Сталинград» (ЮФО);
- «Кавказ» (СКФО);
- «Урал» (УФО);
- «Сибирь» (СФО и ДФО).
«История турнира началась в 2022 году на ПМЭФ, а в этом году на Форуме пройдет суперфинал. Этот флагманский турнир стал настоящим символом силы духа и данью памяти подвигу наших предков. А Форум по традиции предоставляет нам возможность встретиться с единомышленниками, обсудить новые подходы, идеи и инструменты развития спортивного сообщества», — сказала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.
Кстати, на самом Форуме будет представлен стенд Федерации. В работе павильона примут участие настоящие звезды бокса:
- олимпийский чемпион Александр Поветкин;
- экс-чемпион среди профессионалов Николай Валуев;
- бывший чемпион среди профессионалов Денис Лебедев;
- серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Софья Очигава.
Кстати, на ПМЭФ будут представлены новые, официально признанные Министерством спорта РФ боксерские дисциплины — «удар на силу» и «удар на скорость».
Также в Петербурге пройдут шахматные турниры (в прошлом году гроссмейстерам бросил вызов ИИ), соревнования по паделу (смесь большого тенниса и сквоша) и настольному теннису, дзюдо, баскетболу, сквошу, конкуру, гольфу. В последний день Форума завершится двухдневная бизнес-регата.
Одно из наиболее масштабных спортивных событий ПМЭФ — забег «Навстречу Играм дружбы» — пройдет 6 июня, в первый день основной программы Форума. На старте атлетов поприветствует президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, а затем двукратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Роман Власов проведет разминку. После этого спортсменам нужно будет преодолеть дистанцию 5 км. Бежать они будут по историческому центру Санкт-Петербурга.
ПИЩА ДЛЯ ДУШИ.
Обширной будет и культурная программа Форума.
Так, в восьмой раз специально для ПМЭФ в одной из галерей города представят работы мастеров декоративно-прикладного искусства: вышивки шелком и золотом, мозаики, сложнейшую резьбу из бивня мамонта, тончайшие вазы и букеты лепного фарфора, скульптуры, живопись художников-миниатюристов по эмали гильоше, камню, перламутру и папье-маше, драгоценные камни и многое другое.
«Эти работы выставлялись в Гохране, музеях Московского Кремля, Алмазном фонде России, Государственном историческом музее, Эрмитаже, Русском музее, ГМЗ “Павловск” и других музеях страны и мира», — сообщили организаторы выставки.
Свои программы к Форуму подготовили театры, музеи и концертные залы. Например, «Петергоф» предлагает участникам ПМЭФ посетить парки Нижний, «Ораниенбаум» и «Александрия». А Музей Набокова запустит экскурсию по новому маршруту вокруг дома писателя на Большой Морской улице.
6 июня с 19:00 до 22:00 со сцены на Дворцовой площади будут звучать мелодии из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», балета «Лебединое озеро», фортепианных циклов «Времена года» и «Детский альбом», симфоний.
«На сцене голоса мастеров “ленсоветовской” сцены, читающих страницы романа, вступят в диалог с Симфоническим оркестром капеллы», — сообщили организаторы. Доступ на Дворцовую площадь будет свободным.
7 июня с 19:00 до 22:00 в центре Петербурга пройдет главный концерт Форума.
«Ключевым событием культурной программы ПМЭФ “Петербургские сезоны”, конечно же, станет традиционный концерт на Дворцовой площади для жителей и гостей города, а также для участников Форума», — сообщила руководитель дирекции творческих проектов Фонда «Росконгресс» Екатерина Иванова.
Хедлайнером в этом году станет Вячеслав Бутусов, в концерте также примут участие «многие популярные российские артисты».
Как выяснили СМИ, в этом году на ПМЭФ выступят Баста (Василий Вакуленко), Инстасамка (Дарья Зотеева), группы «Нейромонах Феофан», «Любэ» и «Руки Вверх!», Валерий Сюткин, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Игорь Корнелюк, Анна ASTI, дуэт HammAli & Navai, певица IOWA, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Настасья Самбурская и Artik, Seville. Скорее всего, все эти звезды шоубиза станут гостями закрытой вечеринки, которая состоится 5 июня.
Помимо этого, дважды на Форуме выступят певец Дима Билан и группа Uma2rman. В список заявленных на ПМЭФ‑2024 исполнителей также попали кавер-бэнд «Фрукты», группы «ЧиЖ», «Чайф», «Рондо» и джазмен Игорь Бутман.