Кого включат в реестр злостных неплательщиков алиментов

Данный реестр будет содержать информацию о лицах, которые не исполняют свои обязанности по выплате алиментов и были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание своих несовершеннолетних или недееспособных совершивших совершеннолетие детей, а также нетрудоспособных родителей. Также в список будут включаться сведения о лицах, объявленных судебным приставом в розыск.