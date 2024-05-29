Кого включат в реестр злостных неплательщиков алиментов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании реестра злостных неплательщиков алиментов. Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.
Данный реестр будет содержать информацию о лицах, которые не исполняют свои обязанности по выплате алиментов и были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание своих несовершеннолетних или недееспособных совершивших совершеннолетие детей, а также нетрудоспособных родителей. Также в список будут включаться сведения о лицах, объявленных судебным приставом в розыск.
Информация о лице, включенном в реестр, будет доступна общественности до момента полной оплаты задолженности. При включении алиментщика-должника в «черный список» он будет уведомлен об этом в пределах суток.
Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников Федеральная служба судебных приставов будет сотрудничать с Фондом пенсионного и социального страхования России через общую электронную систему.
Диана Тачаева