Пункты СДЭК в Москве возобновили работу

«Сам процесс работы, конечно, сильно усложнился, потому что нет автоматизации никакой. Все вручную приходится писать, записывать. Мы выдаем только те товары, по которым достаточно информации на посылке написано. Если на ней просто штрих-код наклеен, то нет возможности его прочитать», — сказал собеседник ТАСС.