Пункты СДЭК в Москве возобновили работу

«У нас посылки выдаются только те, которые мы можем проверить, но мы не принимаем [товары] на отправку», — рассказал собеседник агентства.
Сбой в работе сервисов СДЭК начался 26 мая. Не работали приложение и сайт, были приостановлены прием и выдача отправлений на пунктах выдачи заказов. По данным главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, сбой был вызван хакерской атакой. В среду компания сообщила о начале выдачи готовых отправлений, отметив, что они продолжают работу над восстановлением полного обслуживания.
По словам сотрудников ПВЗ на Лубянке, несмотря на то, что они начали работать, все делается вручную, кроме того, пока невозможно использовать штрих-коды.
«Сам процесс работы, конечно, сильно усложнился, потому что нет автоматизации никакой. Все вручную приходится писать, записывать. Мы выдаем только те товары, по которым достаточно информации на посылке написано. Если на ней просто штрих-код наклеен, то нет возможности его прочитать», — сказал собеседник ТАСС.
Он отметил, что наплыва клиентов пока не фиксируется — люди знают о трудностях в работе компании. В первую очередь клиентам выдают товары первой необходимости или с ограниченным сроком годности. «Ищем товары, особенно если это лекарства какие-то или товары первой необходимости. Занимаемся их поиском слаженно», — рассказали в ПВЗ.