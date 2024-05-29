Электричество подорожает на копейки, а отопление — почти на 350 рублей: как изменятся цены на коммуналку в Крыму с 1 июля 2024 года

Цены на коммунальные услуги, несомненно, одна из самых волнующих тем для крымчан. Несмотря на то, что тарифы в республике остаются на одном из самых низких уровней в стране, они все равно растут с каждым годом. Вот и во втором месяце лета тарифы ЖКХ на полуострове вновь изменятся — дороже станет электричество, вода, газ и вывоз мусора.
«Комсомолка» рассказывает, на сколько в Крыму подорожают коммунальные услуги с 1 июля 2024 года.
Цены на электричество в Крыму с 1 июля 2024 года
Стоимость оплаты коммунальных услуг на полуострове увеличится с 1 июля 2024 года. Данные опубликовал Государственный комитет по ценам и тарифам РК.
Согласно документу, с 1 июля цены на электричество повысятся до 9%. Бояться, однако, не нужно: стоимость одного киловатта в час за месяц в среднем вырастет лишь на 40−60 копеек. Все зависит от количества расходуемой энергии. К примеру, абоненты, расходующие в месяц до 150 кВт в час будут платить за каждый 4,04 ₽ вместо 3,71. От 150 до 800 кВт в час — 5,03 ₽ вместо 4,62, а свыше 800 кВт в час — 7,21 рубля вместо нынешних 6,62.
— Тарифы для населения в Республике Крым остаются одними из самых доступных из всех субъектов Южного федерального округа, — подчеркнули в Госкомцене республики.
Как изменится стоимость газа в Крыму с 1 июля 2024 года
Тарифы на газоснабжение вырастут с июля этого года на 5,6%. Сейчас стоимость природного газа для населения и приравненных к ним категорий потребителей при наличии приборов учета составляет 6,02 рубля за 1 кубический метр. Путем нехитрых расчетов получается, что со второго летнего месяца кубометр газа будет стоить 6,36 ₽
Стоимость отопления в Крыму с 1 июля 2024 года
Больше всего в республике подорожает отопление. Цена на него поднимется сразу на 12,8%. Таким образом, максимальный тариф вырастет с 2699,29 до 3044,79 рубля за Гкал. То есть каждая потраченная гигакалория обойдется с 1 июля аж на 345,5 ₽ дороже. Кстати, в 2018 году отопление стоило 2280 рублей, что на 15,5% меньше, чем сейчас.
Как вырастут коммунальные платежи на воду и вывоз мусора с 1 июля 2024 года
Ровно на такой же процент — 12,8 — повысятся тарифы на водоснабжение и вывоз ТКО.
— Максимальный размер тарифов для населения на водоснабжение и водоотведение с 1 июля составит по 41,75 рублей, — уточнили в Госкомцене.
Что касается вывоза мусора, тариф теперь составит 66,19 ₽ с одного человека в месяц в городах и 52,95 ₽ с одного человека в месяц в сельской местности.
Уточняется, что повышение цен в Крыму на коммунальные услуги составит 9,5%. Это ниже, чем в целом по стране. Там эта цифра равняется 9,8%.
Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала, как изменились тарифы ЖКХ в республике за последние пять лет.