Электричество подорожает на копейки, а отопление — почти на 350 рублей: как изменятся цены на коммуналку в Крыму с 1 июля 2024 года

Согласно документу, с 1 июля цены на электричество повысятся до 9%. Бояться, однако, не нужно: стоимость одного киловатта в час за месяц в среднем вырастет лишь на 40−60 копеек. Все зависит от количества расходуемой энергии. К примеру, абоненты, расходующие в месяц до 150 кВт в час будут платить за каждый 4,04 ₽ вместо 3,71. От 150 до 800 кВт в час — 5,03 ₽ вместо 4,62, а свыше 800 кВт в час — 7,21 рубля вместо нынешних 6,62.