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Экс-председатель совета директоров «Метафракс» стал вице-президентом ГК «Ташир»

Источник: Коммерсантъ

Депутат законодательного собрания Пермского края и бывший председатель совета директоров «Метафракс» Армен Гарслян назначен вице-президентом холдинга «Ташир». Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник в окружении господина Гарсляна. Группа компаний «Ташир» основана в 1999 году предпринимателем Самвелом Карапетяном, который является владельцем и управляющим холдинга. Сегодня «Ташир» реализует проекты в сфере девелопмента, финансовой, энергетической и промышленных сферах, в ресторанном бизнесе и индустрии развлечений. Совокупная выручка ГК по итогам 2023 года составила 225,5 млрд руб.

Армен Гарслян возглавлял совет директоров «Метафракса» с 2002 года. С 2006 года — депутат законодательного собрания Пермского края, переизбран в 2011, 2016 и 2021 годах.