Экс-председатель совета директоров «Метафракс» стал вице-президентом ГК «Ташир»

Депутат законодательного собрания Пермского края и бывший председатель совета директоров «Метафракс» Армен Гарслян назначен вице-президентом холдинга «Ташир». Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник в окружении господина Гарсляна. Группа компаний «Ташир» основана в 1999 году предпринимателем Самвелом Карапетяном, который является владельцем и управляющим холдинга. Сегодня «Ташир» реализует проекты в сфере девелопмента, финансовой, энергетической и промышленных сферах, в ресторанном бизнесе и индустрии развлечений. Совокупная выручка ГК по итогам 2023 года составила 225,5 млрд руб.