В Красноярском микрорайоне Тихие Зори начали делать пешеходные дорожки

В микрорайоне Тихи Зори рабочие начали делать тротуар. Об этом рассказали в администрации Красноярска.
До конца мая подрядная организация обещает построить около 200 метров пешеходной дорожки. По состоянию на 29 мая рабочие уже приступили к укладке бордюров.
Подрядчик выполняет устройство основания под накопительные ёмкости для очистных сооружений. В них после дождей должна будет стекать вода. Ливневая канализация на развязке в Тихих Зорях уже выполнена на 70%.
Также рабочие отсыпают будущую развязку песчано-гравийной смесью, поэтому дороге предстоит «подрасти» ещё на пару слоёв.
В июне собираются начать сносить дом, который находится на территории будущей развязки. Это будет уже восьмой объект из десяти, которые сносят в рамках строительства.
Новая развязка должна будет связать микрорайон Пашенный и Тихие Зори. Протяжённость двухполосной дороги составит 1104,58 метров.