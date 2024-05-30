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В Красноярском микрорайоне Тихие Зори начали делать пешеходные дорожки

На правом берегу Красноярска рабочие приступили к укладке тротуара.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В микрорайоне Тихи Зори рабочие начали делать тротуар. Об этом рассказали в администрации Красноярска.

До конца мая подрядная организация обещает построить около 200 метров пешеходной дорожки. По состоянию на 29 мая рабочие уже приступили к укладке бордюров.

Подрядчик выполняет устройство основания под накопительные ёмкости для очистных сооружений. В них после дождей должна будет стекать вода. Ливневая канализация на развязке в Тихих Зорях уже выполнена на 70%.

Также рабочие отсыпают будущую развязку песчано-гравийной смесью, поэтому дороге предстоит «подрасти» ещё на пару слоёв.

Когда рабочие занимались выемкой грунта, они обнаружили порубочные останки деревьев, железобетон, автомобильные покрышки и прочий мусор, мешающий стройки. Половина всего этого уже вывезена со стройплощадки на мусорный полигон.

В июне собираются начать сносить дом, который находится на территории будущей развязки. Это будет уже восьмой объект из десяти, которые сносят в рамках строительства.

Новая развязка должна будет связать микрорайон Пашенный и Тихие Зори. Протяжённость двухполосной дороги составит 1104,58 метров.