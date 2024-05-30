В Хабаровске по улице Связной построят новый жилой комплекс

В профильном ведомстве напомнили, что за 2023 год больше полумиллиона квадратных метров жилья построено в Хабаровском крае. Это рекордный показатель для региона за последние 30 лет. Наибольший прирост квадратных метров наблюдается в краевой столице. Это связано как раз с запуском механизмов комплексного развития территорий. Они, например, позволяют развивать микрорайон «Ореховая сопка», где введены в эксплуатацию 7 многоквартирных домов (49,3 тыс. кв. метров). Прирост дает активность федеральных застройщиков, вошедших на строительный рынок края. Сейчас свои объекты в разных районах города продолжают возводить 4 федеральные компании: ПИК, Дарс, Талан и Юникей. Всего на территории края работают 66 застройщиков жилья.