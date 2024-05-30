Владивостокский кинотеатр «Москва» оказался в центре скандала

Как рассказали в краевой прокуратуре, в июне 2021 года Арбитражный суд ООО «Новая Волна Синема» обязал освободить ряд нежилых коммерческих помещений, которые находятся в кинотеатре «Москва». Однако проверка показала, что решение суда до сих пор не исполнено, здания не передали администрации города.