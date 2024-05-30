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Владивостокский кинотеатр «Москва» оказался в центре скандала

На гендиректора кинотеатра «Москва» во Владивостоке завели уголовное дело.

Источник: Предоставлено руководством кинотеатра

Во Владивостоке на гендиректора кинотеатра «Москва» завели уголовное дело, расследование которого проконтролирует прокуратура, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в краевой прокуратуре, в июне 2021 года Арбитражный суд ООО «Новая Волна Синема» обязал освободить ряд нежилых коммерческих помещений, которые находятся в кинотеатре «Москва». Однако проверка показала, что решение суда до сих пор не исполнено, здания не передали администрации города.

В итоге было заведено уголовное дело по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда). По данной статье гендиректору грозит либо штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Как мы писали ранее, мэрия подала иск о расторжении договора аренды с владельцами кинотеатра из-за нецелевого использования помещений.

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