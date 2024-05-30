В Челябинской области увеличилось количество молодежи, берущей в банках кредиты

Ситуация была проанализирована по результатам выдачи кредитов в апреле 2024 года. Был составлен топ-30 российских регионов с максимальным числом молодых заемщиков. Челябинская область заняла в нем 18 место. На Южном Урале в апреле доля молодых заемщиков в общем числе людей, бравших кредиты, составила 18,2%. За год она «поправилась» на 1,7 процентных пункта.