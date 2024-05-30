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Омский институт водного транспорта наказали за проблемы с практикой у курсантов

Руководство учреждения игнорировало все обращения студентов по вопросу практики.

Источник: Комсомольская правда

Омская транспортная прокуратура наказала Омский институт водного транспорта за отсутствие документов, регламентирующих прохождения практики курсантами, и игнорирование обращений.

Как установила проверка, локальные правовые акты института не регламентировали организацию практики для курсантов и правила отбора профильных организаций для ее прохождения.

Кроме того, учебное заведение игнорировало обращения курсантов, затрагивающие вопросы прохождение практики.

— Поступившие в институт письменные обращения по вопросам прохождения курсантами практической подготовки оставлены без надлежащего рассмотрения, — сообщили в пресс-службе омской транспортной прокуратуры.

Прокуроры внесли представление директору института об устранении выявленных нарушений закона. На него также было заведено дело об административном правонарушении за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

образование