Омский институт водного транспорта наказали за проблемы с практикой у курсантов

Омская транспортная прокуратура наказала Омский институт водного транспорта за отсутствие документов, регламентирующих прохождения практики курсантами, и игнорирование обращений.
Как установила проверка, локальные правовые акты института не регламентировали организацию практики для курсантов и правила отбора профильных организаций для ее прохождения.
Кроме того, учебное заведение игнорировало обращения курсантов, затрагивающие вопросы прохождение практики.
— Поступившие в институт письменные обращения по вопросам прохождения курсантами практической подготовки оставлены без надлежащего рассмотрения, — сообщили в пресс-службе омской транспортной прокуратуры.
Прокуроры внесли представление директору института об устранении выявленных нарушений закона. На него также было заведено дело об административном правонарушении за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.