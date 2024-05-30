Еще на двух автобусных маршрутах в Уфе поднимут стоимость проезда

Еще в двух маршрутных автобусах Уфы планируется повышение стоимости проезда. Как сообщили в мэрии, к списку частных перевозчиков, решивших изменить стоимость проезда, присоединилась и компания ООО «АвтоМиг».
Она обслуживает маршруты № 167 «Уфимский Док — Сады “Цветы Башкирии” — СТЦ “Мега-Уфа”» и № 258 «мкр. “Серебряный Ручей”» (Дема) — мкр. «Яркий» — Уфимский ДОК«». При оплате наличными и по банковской карте стоимость проезда составит 41 рубль, по карте «Алга» — 34 рубля.
Власти объяснили, что повышение стоимости за проезд в общественном транспорте вызвано ростом цен на запчасти, ГСМ, услугами автосервисов и технических центров, а также лизинговых платежей.
Ранее об изменении цен на билеты проинформировали ИП Батыров Ф. Ф., компании ООО «Альянс СКД», ООО «Уфимские автобусные линии», ООО «ПАН АВТО», ООО «Арбат +» и Инженерный центр «Техника». Там стоимость проезда увеличится до 40−45 рублей.