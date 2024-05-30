Южноуральские эксперты прокомментировали «пять ступеней» НДФЛ

Как сообщал «Московский комсомолец», минфин разработал законопроект, предполагающий расширение шкалы НДФЛ. На смену системы с двумя ступенями (13% и 15% с доходов, превышающих 2,4 и 5 млн рублей в год соответственно), будет пять. Самый высокий налог — 22% — будут платить те, кто зарабатывает более 50 млн рублей в год. Важно, что эти ставки будут применяться не ко всем доходам, а только к сумме их превышения.