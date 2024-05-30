Курс тенге на 30 мая, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть перешли к умеренному снижению. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:20 аст 29 мая подешевели на 0,43%, до 83,58 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,5%, до 79,43 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Участники нефтяного рынка ждут встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в онлайн-формате в ближайшие выходные. В целом ожидается, что действующие меры по ограничению поставок топлива на мировой рынок будут продлены на третий квартал или на все второе полугодие.