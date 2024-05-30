Курс тенге на 30 мая, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть перешли к умеренному снижению. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:20 аст 29 мая подешевели на 0,43%, до 83,58 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,5%, до 79,43 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Участники нефтяного рынка ждут встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в онлайн-формате в ближайшие выходные. В целом ожидается, что действующие меры по ограничению поставок топлива на мировой рынок будут продлены на третий квартал или на все второе полугодие.
Металлы: цены на золото снизились, а доходность казначейских гособлигаций США выросла. Инвесторы ожидают выхода ключевых данных США по инфляции позднее на этой неделе. Они могут оказать влияние на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. На 12:12 по Гринвичу спот-цены на золото упали на 0,82%, до 2341,53 доллара за унцию. Котировки достигли рекордного максимума 2449,89 доллара 20 мая. Фьючерсы на золото на COMEX потеряли 0,6% и торговались по 2342,30 доллара, пишет 1prime.ru. Доходность 10-летних казначейских гособлигаций США растет второй день подряд, а индекс доллара укрепился на 0,1%, что сделало золото менее привлекательным для инвесторов.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 22:00 аст bitcoin торговался по 67 514,61 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 0,30%, а ее капитализация составила 1,3 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 760,33 доллара, понизившись в цене на 1,68%. Капитализация этой криптовалюты составила 451,4 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,5 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 30 мая. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 29 мая, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 29 мая.
1 австралийский доллар 293,88 тенге.
1 азербайджанский манат 261,27 тенге.
10 армянский драм 11,44 тенге.
1 белорусский рубль 135,59 тенге.
1 бразильский реал 85,82 тенге.
10 венгерских форинтов 12,43 тенге.
1 гонконгский доллар 56,69 тенге.
1 грузинский лари 161,04 тенге.
1 датская крона 64,39 тенге.
1 дирхам ОАЭ 120,58 тенге.
1 доллар США 442,85 тенге.
1 евро 480,32 тенге.
1 индийская рупия 5,31 тенге.
1000 иранский риал 10,5 тенге.
1 канадский доллар 324,15 тенге.
1 китайский юань 61,09 тенге.
1 кувейтский динар 1443,59 тенге.
1 кыргызский сом 5,04 тенге.
1 малазийский ринггит 94,18 тенге.
1 мексиканский песо 26,45 тенге.
1 молдавский лей 25,23 тенге.
1 норвежская крона 42,1 тенге.
1 польский злотый 112,89 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 118,08 тенге.
1 российский рубль 4,94 тенге.
1 СДР 586,88 тенге.
1 сингапурский доллар 328,09 тенге.
1 таджикский сомони 41,39 тенге.
1 тайский бат 12,05 тенге.
1 турецкая лира 13,74 тенге.
100 узбекских сумов 3,52 тенге.
1 украинская гривна 10,94 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 564,32 тенге.
1 чешская крона 19,45 тенге.
1 шведская крона 41,74 тенге.
1 швейцарский франк 484,94 тенге.
1 южноафриканский ранд 24,23 тенге.
100 южнокорейских вон 32,41 тенге.
1 японская иена 2,82 тенге.