Во Владивостоке представили китайский проект туристического кластера в Хасанском районе

Во Владивостоке российские и китайские ученые, эксперты и предприниматели обсудили возможности судоходства по реке Туманная, включая её нижнее течение с выходом в Японское море. Проект представили на международной научно-практической конференции «Развитие гуманитарного и туристического сотрудничества в российско-китайско-северокорейском трехграничье» (12+), которая прошла в президиуме Дальневосточной академии РАН, сообщили ИА PrimaMedia в представительстве МИД России во Владивостоке.
Китайская сторона показала концепцию создания туристического кластера в Хасанском районе под названием «Туристско-рекреационный комплекс с осью движения по реке Туманная». Предлагаемый маршрут включает круизный тур на судне типа «река — море», который предусматривает передвижение по реке Туманная, выход в Японское море и пятнадцатикилометровую «петлю» по его акватории, с последующим возвращением в китайскую этнографическую деревню Фанчуань в провинции Цзилинь.
Для реализации проекта планируется использовать суда на воздушной подушке и скоростные катера, которые могут передвигаться на глубине всего 1,2 метра.
Проект будет внедряться поэтапно с возможностью расширения на новые территории, включая Сахалин и Курильские острова, с заходом в российские порты Зарубино, Посьет и Славянка. Также рассматривается возможность создания береговой инфраструктуры, включая гостиницы и яхтенные порты для швартовки судов.
Напомним, на международной выставке «Россия» (12+) в Москве был представлен проект создания морского семейного курорта в Приморье. Круглогодичный курорт для детей и взрослых будет расположен в Хасанском муниципальном округе и сможет предложить разнообразные услуги, включая возможность отдыха на «крытой воде», активное времяпрепровождение на природе, экскурсии и прогулки по эко-тропам.
Отметим, что президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», предусматривающий создание круглогодичных курортов. В частности, курорты будут построены на побережьях Японского моря, Балтийского моря, Азовского моря, Каспийского моря, Черного моря и озера Байкал.