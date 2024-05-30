Во Владивостоке представили китайский проект туристического кластера в Хасанском районе

Во Владивостоке российские и китайские ученые, эксперты и предприниматели обсудили возможности судоходства по реке Туманная, включая её нижнее течение с выходом в Японское море. Проект представили на международной научно-практической конференции «Развитие гуманитарного и туристического сотрудничества в российско-китайско-северокорейском трехграничье» (12+), которая прошла в президиуме Дальневосточной академии РАН, сообщили ИА PrimaMedia в представительстве МИД России во Владивостоке.