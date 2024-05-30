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На улице Балонина в Волгограде вместо бани вырастет 18-этажный дом

Депутаты гордумы внесли корректировки в Правила землепользования и застройки.

На месте бани в Центральном районе планируют возвести «свечку».

29 мая прошло заседание городской думы. Одним из имущественных вопросов, которые рассмотрели парламентарии, стал вопрос об изменении статуса участка по адресу: ул. Балонина, 5. Сейчас здесь расположена баня.

«Инициатором перевода территории в зону общественно-делового и жилого назначения за пределами исторического центра Волгограда выступает собственник земельного участка и расположенных здесь объектов — компания “Брод”», — объяснили в пресс-службе гордумы.

Баню планируют заменить многоквартирным домом. Высота «свечки» составит 18 этажей. Также здесь должны обустроить подземную стоянку и инженерно-техническое обеспечение.

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