Суд обязал застройщика станции «Спортивная» вернуть метрополитену 278 млн рублей

Как следует из материалов дела, метрополитен выдал строительной компании в августе 2023 года 200 млн руб. займа. В июле 2023 года прокуратура Новосибирской области сообщила о выявленных нарушениях при строительстве станции метро «Спортивная». По данным ведомства, МУП «Новосибирский метрополитен» передал 200 млн руб. на строительство станции коммерческой организации. Средства были переданы в виде договора займа, однако не были возвращены муниципальному предприятию в установленный договором срок.