Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд обязал застройщика станции «Спортивная» вернуть метрополитену 278 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск МУП «Новосибирский метрополитен» к ООО «Спецтрансстрой». Компании предстоит выплатить метрополитену 200 млн руб. займа, 19 млн руб. процентов, а также 59 млн руб. неустойки.

Источник: AP 2023

Как следует из материалов дела, метрополитен выдал строительной компании в августе 2023 года 200 млн руб. займа. В июле 2023 года прокуратура Новосибирской области сообщила о выявленных нарушениях при строительстве станции метро «Спортивная». По данным ведомства, МУП «Новосибирский метрополитен» передал 200 млн руб. на строительство станции коммерческой организации. Средства были переданы в виде договора займа, однако не были возвращены муниципальному предприятию в установленный договором срок.

Станция «Спортивная» строится в Новосибирске с 2019 года. Ее стоимость, как сообщала мэрия несколько лет назад, составила 3 млрд руб., ввод объекта был изначально запланирован на 2022 год. До сих пор станция не открыта.