Власти отказали в строительстве высоток на улице Буянова в Самаре

В Самаре отказали ООО «СЗ “Династия-2” в праве на строительство многоэтажек на участке площадью 5131 кв. м на улице Буянова в Ленинском районе. Соответствующее решение приняли городские власти.
— Отклонить предложения юридического лица и органа местного самоуправления о внесении изменений в Правила землепользования и застройки согласно приложению, — следует из постановления мэрии.
Застройщик намеревался установить на участке многофункциональную зону Ц-1 в границах исторического поселения Самары. Причиной отказа послужило то, что право на застройку данной территории могут получать только те компании, которые занимаются достройкой объектов для обманутых дольщиков. Участок на улице Буянова не числится в соответствующем реестре.