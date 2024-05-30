Власти отказали в строительстве высоток на улице Буянова в Самаре

Застройщик намеревался установить на участке многофункциональную зону Ц-1 в границах исторического поселения Самары. Причиной отказа послужило то, что право на застройку данной территории могут получать только те компании, которые занимаются достройкой объектов для обманутых дольщиков. Участок на улице Буянова не числится в соответствующем реестре.