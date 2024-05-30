Литва запретит ввоз почти трех тысяч товаров из Беларуси и России с 3 июня

Литва запретит ввоз почти трех 3 товаров из Беларуси и России с 3 июня 2024 года, передает ТАСС.
В сообщении сказано, что правительством Литвы был одобрен предложенный парламентом страны запрет, связанный с импортом 2,8 тысяч наименований различных товаров как белорусского, так и российского происхождения.
Говорится, что список состоит преимущественное из продуктов сельского хозяйства. Указывается рыба, мясо, молочная продукция, мед, яйца, кофе, чай, орехи. Также в список попали масла и жиры, крахмал, мука, уксус, алкоголь, корма для животных, табак и ряд других товаров.