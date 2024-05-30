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СДЭК начал выдавать посылки свердловчанам

Отделения СДЭК начали выдачу посылок, которые находятся на пунктах выдачи в Свердловской области. При готовности отправления к получению клиенту поступит смс-уведомление, сообщили ЕАН в компании.

Источник: ЕАН

«Это первый большой шаг к восстановлению обслуживания наших клиентов. Мы продолжаем работать и оставаться на связи», — сказал директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.

Ранее получить посылки могли только те, кто получил уведомления до технического сбоя. В компании собираются запустить возможность отправки и перемещение посылок, которые хранятся на складах. На данный момент сеть СДЭК в Свердловской области составляет более 340 ПВЗ.

Напомним, что 26 мая в сети произошел сбой в работе вычислительных мощностей. Жители Екатеринбурга не могли отправить или получить свои посылки и отследить их местонахождение.

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