Инфляция в Новосибирской области: обзор и прогноз от Центробанка

Банк России провел очередной опрос новосибирского бизнеса. Целлюлозно-бумажное производство в Сибири в январе-марте выросло на 16 процентов. Это связано с ростом внутреннего спроса и восстановлением экспорта отдельных позиций. По мнению сибирского бизнеса, проблемы с сырьем, запчастями и оборудованием в отрасли практически решены за счет альтернативных схем поставок. Основная проблема — дефицит кадров. Сегодня компании концентрируются на

автоматизации технологических процессов для повышения производительности.