Инфляция в Новосибирской области: обзор и прогноз от Центробанка

BFM-Новосибирск представляет комментарий заместителя начальника экономического управления Сибирского ГУ Банка России Юрия Коленко об инфляционных процессах в регионе.
В Новосибирской области рост цен в прошлом месяце на продукты и непродовольственные товары ускорился, а на услуги замедлился.
Если более конкретно, то у производителей мясных и молочных продуктов продолжили расти затраты на упаковку, грузоперевозки и оплату труда. Потребительский спрос позволил перенести издержки в цены. В итоге ускорился рост цен на мясо птицы, свинину, сливочное
масло и йогурт.
За январь — апрель этого года в Новосибирской области сдали больше миллиона квадратных метров жилья. Это поддерживало высокий спрос на строительные и отделочные материалы. В этих условиях компании активнее переносили в цены выросшие издержки. Поэтому в апреле
ускорился рост цен на виниловые обои и ламинат.
Благодаря расширению географии зарубежных маршрутов и росту числа международных рейсов увеличилось предложение зарубежных туров. В результате в апреле цены на них в годовом сравнении стали ниже.
ОЖИДАНИЯ БИЗНЕСА.
Банк России провел очередной опрос новосибирского бизнеса. Целлюлозно-бумажное производство в Сибири в январе-марте выросло на 16 процентов. Это связано с ростом внутреннего спроса и восстановлением экспорта отдельных позиций. По мнению сибирского бизнеса, проблемы с сырьем, запчастями и оборудованием в отрасли практически решены за счет альтернативных схем поставок. Основная проблема — дефицит кадров. Сегодня компании концентрируются на
автоматизации технологических процессов для повышения производительности.
Подробнее о текущей экономической ситуации можно узнать в выпуске доклада «Региональная экономика» на сайте Банка России.
ПРОГНОЗ
Высокий внутренний спрос, который опережает возможности расширения предложения, остается основным проинфляционным фактором. Для устойчивого снижения инфляции Банк России продолжит поддерживать жесткие денежно-кредитные условия. В целом по стране
инфляция в этом году снизится до 4,3−4,8% и будет находиться вблизи 4%
в дальнейшем.