Яйца — в топе, а туры в Турцию уже «не кусаются»: что происходит с ценами в Татарстане

В ЦБ уже смирились с тем, что инфляция будет возвращаться к цели — 4% годовых — «несколько медленнее». Поэтому на заседании 26 апреля в третий раз подряд сохранили ключевую ставку в высоком уровне в 16% годовых. А на заседании 7 июня, по мнению ряда аналитиков, Банк России может пойти и на повышение ставки до 17%. Такое решение, кстати, рассматривалось и в апреле, но тогда не было принято. В любом случае как минимум о снижении ставки речи точно не идет.