«Жизньмарт» прошел все проверки Роспотребнадзора

«Фабрики, которые отгружают сейчас блюда в Жизньмарт, проверены по 3−5 раз надзорными органами и успешно прошли эти проверки. Вся продукция готовых блюд взята на анализы Роспотребнадзором. Результаты анализов продукции, представленной на полках, удовлетворительны, что говорит об их безопасности. По-другому быть не может. Ожидаем пополнение на полочках остальных блюд», — говорится в сообщении.