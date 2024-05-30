Власти Дона оценили ущерб из-за заморозков и засухи в 3,7 млрд рублей

В донском регионе ущерб, причиненный сельхозтоваропроизводителям из-за неблагоприятных погодных условий, оценили в 3,7 млрд рублей. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона. Речь идёт как о застрахованных, так и о незастрахованных культурах. Страховые компании ведут подготовку для возмещения убытков.
«Острый, практически на грани почвенной засухи, дефицит влаги в весенний период, а также резкое повышение температурного режима в апреле оказали негативное воздействие на развитие растений. Кроме того, в первой декаде мая 2024 года на территорию Ростовской области пришли возвратные заморозки, что повлекло за собой гибель сельскохозяйственных культур на площади порядка 211 тысяч гектаров», — пояснили в ведомстве.
Больше всего досталось озимой пшенице — пострадали 180 тысяч гектаров посевов с ней. Что касается территорий, то сложнее всего пришлось аграриям на севере области.
Производители уже ведут пересев площадей на месте погибших культур.
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