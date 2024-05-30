Власти Дона оценили ущерб из-за заморозков и засухи в 3,7 млрд рублей

«Острый, практически на грани почвенной засухи, дефицит влаги в весенний период, а также резкое повышение температурного режима в апреле оказали негативное воздействие на развитие растений. Кроме того, в первой декаде мая 2024 года на территорию Ростовской области пришли возвратные заморозки, что повлекло за собой гибель сельскохозяйственных культур на площади порядка 211 тысяч гектаров», — пояснили в ведомстве.