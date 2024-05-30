Волгоградскую ярмарку назвали лучшей в России

На всероссийском конкурсе «Торговля России», организованном Министерством промышленности и торговли РФ, два торговых представителя из Волгоградской области были удостоены высоких наград. Церемония вручения премий прошла на мероприятии «Неделя российского ритейла», которое состоялось в столице.
Как сообщает комитет промышленной политики и торговли региона, ярмарку в Дзержинском районе Волгограда признали лучшей в категории розничных рынков, а кафе из Котельниковского района, получило звание лучшего в номинации придорожного сервиса. При оценке участников жюри учитывало такие аспекты, как профиль деятельности, внешнее оформление, разнообразие предлагаемых товаров, сеть распространения, взаимодействие с поставщиками и уровень поддержки региональных производителей.
Целью конкурса является выявление и распространение передовых методов ведения торговли и поощрение лучших из них. В этом году организаторы проанализировали более 2 тысяч заявок, представленных торговыми организациями со всей России.
В Волгоградской области ведется целенаправленная работа по развитию торговли, в том числе продвижению продукции местных производителей и организации ярмарок. Эти усилия уже принесли свои плоды: по итогам прошлого года объем торговли на рынках и ярмарках увеличился на 4,9%, а общий оборот розничной торговли региона превысил 619 млрд рублей, что свидетельствует о динамичном развитии торгового сектора.