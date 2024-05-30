Волгоградскую ярмарку назвали лучшей в России

В Волгоградской области ведется целенаправленная работа по развитию торговли, в том числе продвижению продукции местных производителей и организации ярмарок. Эти усилия уже принесли свои плоды: по итогам прошлого года объем торговли на рынках и ярмарках увеличился на 4,9%, а общий оборот розничной торговли региона превысил 619 млрд рублей, что свидетельствует о динамичном развитии торгового сектора.