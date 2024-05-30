«Духу его не будет»: «Жизньмарт» в Екатеринбурге отрекся от проблемного поставщика

«По нашей информации, Роспотребнадзор нашел виновника пищевых отравлений. Им оказалась фабрика-кухни ИП Гумаровой Л. Ф. Поставки с фабрики были прекращены в день первых проверок, продукция снята и утилизирована. Больше поставок от фабрики в “Жизньмарт” не будет. Более того, мы знаем, кто там конечный владелец. Какие бы он юрлица ни делал и какие бы новые адреса для фабрик ни открывал, духу его в “Жизньмарте” не будет», — написал Зайченко в своем Telegram-канале.
Бизнесмен добавил, что в результате проверок Роспотребнадзора ни один магазин франшизы не был закрыт. На сегодняшний день санитарная обработка помещений завершена.
«Ассортимент на полках магазинов безопасен. Все фабрики, которые отгружают сейчас товар, прошли проверки Роспотребнадзора по 3−5 раз. Кроме этого, мы привлекли дополнительных аудиторов, чтобы усилить контроль за действующими фабриками», — написал Зайченко, добавив, что ассортимент готовой еды будет восстановлен постепенно.
Сегодня в Березовском суде рассматривается вопрос о закрытии поставщика сети — индивидуального предпринимателя Луизы Гумаровой. В ходе заседания представитель Роспотребнадзора сообщил, что сотрудники имели инфекционные заболевания, в том числе сальмонеллу и стафилококк. Кроме того, мясная продукция также была заражена сальмонеллой.