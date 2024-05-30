«Духу его не будет»: «Жизньмарт» в Екатеринбурге отрекся от проблемного поставщика

«По нашей информации, Роспотребнадзор нашел виновника пищевых отравлений. Им оказалась фабрика-кухни ИП Гумаровой Л. Ф. Поставки с фабрики были прекращены в день первых проверок, продукция снята и утилизирована. Больше поставок от фабрики в “Жизньмарт” не будет. Более того, мы знаем, кто там конечный владелец. Какие бы он юрлица ни делал и какие бы новые адреса для фабрик ни открывал, духу его в “Жизньмарте” не будет», — написал Зайченко в своем Telegram-канале.