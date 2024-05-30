В июне челябинцы увидят в квитанциях «Уралэнергосбыта» новую строку

С июня этого года квитанция единого расчетного центра «Уралэнергосбыт» дополнится новой строчкой. Ее увидят жители Челябинской области, в квартирах которых установлены газовые плиты. Таким собственникам начислят плату за содержание и ремонт внутриквартирного газового оборудования.
Появление дополнительной строки в квитанции вызвано изменениями в российском законодательстве. С 1 сентября 2023 года начали действовать поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ», Жилищный кодекс РФ и Правила пользования газом № 410. Нововведения обязывают собственников квартир с газовым оборудованием ежегодно проводить техническую проверку. Для этого необходимо заключить договор со специализированной газораспределительной организацией, обслуживающей многоквартирный дом.
Как пояснила на пресс-конференции медиахолдинга ОТВ начальник Управления ГЖИ Челябинской области Рашида Ковалева, изменения в федеральном законодательстве коснулись всех россиян и были приняты для снижения числа аварийных ситуаций из-за неправильного обслуживания газового оборудования. Такие инциденты в последние годы случаются регулярно, в том числе в Челябинской области. Как итог — страдает не только общее имущество дома, но и люди.
«В профессиональном сообществе этот вопрос много лет обсуждался. Приняв федеральный закон об обязательной технической проверке газового оборудования, государство поставило в этом вопросе точку», — подчеркнула Рашида Ковалева.
В мае жильцы получили от газораспределительных компаний заявки (оферты) на заключение договора, чтобы заранее изучить условия и при необходимости получить ответы на свои вопросы в офисе газовых служб. Публичный договор считается принятым при выполнении владельцем квартиры первого платежа.
По словам генерального директора ООО «Газэнергосервис» Виталия Бабкина, годовое обслуживание четырехконфорочной газовой плиты и внутриквартирной газовой разводки составит 894 рубля. В июне челябинцам придут квитанции, в которых будет начислена 1/12 часть от этой суммы.
«Это максимальная стоимость. Если в квартире установлена варочная поверхность, отсутствует духовой газовый шкаф или используется плита с меньшим количеством конфорок, нужно обратиться за перерасчетом в офис специализированной газовой организации, обслуживающей ваш дом, предоставить паспорт на газоиспользующее оборудование и правоустанавливающие документы на квартиру. Мы тут же направим эту информацию в “Уралэнергосбыт” для перерасчета», — пояснил Виталий Бабкин.
Единый расчетный центр «Уралэнергосбыт» заключил соглашение с тремя газораспределительными компаниями. В зону ответственности ЕРЦ входит печать квитанций и сбор платежей — по такой схеме «Уралэнергосбыт» работает с большинством компаний. В первую очередь, это удобно для жителей — они экономят свое время, оплачивая сразу несколько услуг по единой квитанции.
«При этом мы не оказываем услуги. Если вы хотите получить перерасчет или у вас возник вопрос по проверке газового оборудования, вам нужно обращаться в газовую компанию, с которой заключен договор», — уточнил исполнительный директор ЕРЦ «Уралэнергосбыт» Александр Боженев.
Добавим, что отказаться от техобслуживания газового оборудования собственник жилья не может по закону. Если договора не будет, поставщик услуг имеет право приостановить газоснабжение, перед этим письменно уведомив клиента, или обратиться в суд с требованием о заключении. Кроме того, для уклонистов предусмотрены административные штрафы: от 5 до 10 тыс. рублей — для физических лиц, от 25 до 100 тыс. рублей — для должностных лиц и от 200 до 500 тыс. рублей — для юридических.