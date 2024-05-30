В июне челябинцы увидят в квитанциях «Уралэнергосбыта» новую строку

Добавим, что отказаться от техобслуживания газового оборудования собственник жилья не может по закону. Если договора не будет, поставщик услуг имеет право приостановить газоснабжение, перед этим письменно уведомив клиента, или обратиться в суд с требованием о заключении. Кроме того, для уклонистов предусмотрены административные штрафы: от 5 до 10 тыс. рублей — для физических лиц, от 25 до 100 тыс. рублей — для должностных лиц и от 200 до 500 тыс. рублей — для юридических.