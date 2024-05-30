Агрегаторов такси призвали сделать поездки для детей дешевле

«В год семьи отрасль такси должна сделать так, чтобы многодетные и семьи с детьми ездили по обычным ценам. Если мы посчитаем стоимость бустера или кресла, выяснится, что кресло окупается за 1 месяц. Это мое вам предложение от всех многодетных страны. Пассажиры с детьми должны платить ту же цену», — заявил Гусев, обращаясь к представителям агрегаторов.
Он отметил, что сам сейчас, вызывая такси с детьми, платит на порядок больше. По его мнению, это противоречит государственной политике страны.
Напомним, депутат Госдумы Дмитрий Гусев — уроженец Екатеринбурга. В 1996—2001 гг. он был депутатом Екатеринбургской городской думы. По оценкам экспертов, Гусев — один из самых профессиональных политтехнологов: в начале 2000-х совместно с коллегами он основал ЗАО «Бакстер Групп», считавшееся одним из крупнейших в стране консалтинговых агентств. В 2021 году был избран в Государственную думу РФ от партии «Справедливая Россия — За правду». Является заместителем руководителя партийной фракции, первым заместителем председателя комитета Госдумы РФ по контролю.