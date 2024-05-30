Агрегаторов такси призвали сделать поездки для детей дешевле

«В год семьи отрасль такси должна сделать так, чтобы многодетные и семьи с детьми ездили по обычным ценам. Если мы посчитаем стоимость бустера или кресла, выяснится, что кресло окупается за 1 месяц. Это мое вам предложение от всех многодетных страны. Пассажиры с детьми должны платить ту же цену», — заявил Гусев, обращаясь к представителям агрегаторов.